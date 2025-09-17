Cristi Chivu nu are emoții la debutul în Liga Campionilor: „Am visele mele și știu că mi-am pus sufletul în ele”

Antrenorul echipei Inter Milano, românul Cristian Chivu, va întâlni, miercuri, fosta sa echipă Ajax, la Amsterdam, într-un meci în care formația italiană ar putea să se reabiliteze după acest debut de sezon din Serie A, cu două înfrângeri consecutive.

Românul se așteaptă la un meci dificil

‘În Liga Campionilor e important să începi bine’, a declarat Cristian Chivu, antrenorul lui Inter Milano, miercuri, în ziua meciului din deplasare cu Ajax Amsterdam din cea mai importantă competiție europeană intercluburi, scrie TuttoMercatoWeb.

‘Prestația și victoria, la asta mă gândesc. Cunosc atmosfera și stadionul, ambițiile lui Ajax și ce gândesc ei când se confruntă cu o echipă italiană. Mă aștept la un meci dificil, vor face tot posibilul să ne îngreuneze situația și să încerce să câștige. Și noi va trebui să fim pregătiți să acceptăm momentele meciului’, a spus Chivu, fost jucător al formației din Amsterdam.

„Băieții au nevoie de sprijinul și încrederea mea”, transmite tehnicianul

Chivu a vorbit despre decizia de a-l titulariza în continuare pe portarul Yann Sommer, în ciuda greșelilor comise în meciul cu Juventus (3-4).

‘În Liga Campionilor e important să începi bine. Mă aștept să facem acel mic salt în ceea ce privește rezultatele, având în vedere că am jucat bine. Întotdeauna ne-a lipsit ceva și sper că nu va fi cazul acum. Știu cine sunt, am visele mele și știu că mi-am pus sufletul în ele. Întotdeauna încerc să-mi ajut jucătorii. Nu mă gândesc la mine sau la reputația mea, deoarece conștiința este mai importantă decât reputația. Sunt clar în privința asta’, a adăugat tehnicianul a cărui echipă este în dificultate în Serie A, cu doar trei puncte după trei etape.

‘Am luat decizia pentru că este un mare portar și nu este corect să-l pun în dificultate pentru că unii cred că a făcut greșeli. Nu trebuie să-i amintesc asta. Am un grup de condus și nu pot fi drastic la prima greșeală, asta nu este în concordanță cu ceea ce fac în vestiar. Băieții au nevoie de sprijinul și încrederea mea, pentru că aceasta este singura modalitate prin care pot juca bine și pot obține rezultate. Îl respect pe Martinez, și el știe ce gândesc și că, mai devreme sau mai târziu, va veni și vremea lui’, a spus românul.