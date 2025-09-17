Cristi Chivu nu s-a abținut: ”Totul se rezumă la rezultate!”

Chivu va debuta cu Inter în Champions League.

Italienii vor juca contra celor de la Ajax.

Înainte de meci, Chivu a oferit mai multe declarații.

”Credeam că vorbim despre Liga Campionilor, dar în schimb ne-am întors la aceeași poveste veche. Cred că această echipă este puternică în sine și a demonstrat-o și la Torino.

Apoi, dacă ne uităm la rezultat, putem arăta cu degetul și ne putem confirma obiceiul. Știm cu toții ce înseamnă o înfrângere în derby-ul Italiei, dar trebuie să ne uităm și la aspectele pozitive, cum ar fi efortul depus, cum s-a întâmplat cu Torino și Udinese.

Cred că suntem la un pas de a construi pe lucrurile bune pe care le-am văzut și vrem să le vedem continuând. Suntem la un pas de a crește moralul acestei echipe care încearcă să iasă din această situație. Totul se rezumă la rezultate”, a declarat Chivu potrivit Tuttomercato.