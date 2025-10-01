Cristi Chivu și-a analizat elevii, după victoria cu Slavia Praga: „Trebuie menținut echilibrul”
Cristi Chivu a oferit o reacție după triumful clar al lui Inter Milano împotriva celor de la Slavia Praga, scor 3-0, obținând a doua victorie consecutivă în actuala ediție de Liga Campionilor. Tehnicianul român de 44 de ani a evidențiat echilibrul pe care îl caută în evoluția echipei, dar și modul în care jucătorii gestionează pasiunea și atenția pe teren.
Cristi Chivu s-a declarat mândru de grupul de la Inter, subliniind progresul echipei.
De asemenea, antrenorul a clarificat situația lui Marcus Thuram, schimbat în timpul meciului din cauza unor crampe.
„Meciul era important și serios, atitudinea a fost normală pentru asta. E o linie foarte subțire, trebuie menținut echilibrul. Băieții mereu au încercat să se distreze, dar trebuie să ai pasiunea potrivită fără să pierzi din atenție și atitudine.
Thuram spune că e doar o crampă, mâine vom face niște investigații și sperăm să nu fie nimic grav. Sunt fericit că am avut posibilitatea să îi dau câteva minute lui Bisseck și Zielinski și să îi odihnesc pe alții. Trebuie să mă gândesc și la faptul că unii vor merge la națională și vor mai juca alte două meciuri.
Nu sunt dezamăgit de ceea ce fac băieții. Perfecțiunea nu există, însă observ multă aplicare în a accepta și a asimila lucruri cu care nu erau obișnuiți. Acest lucru mă face fericit și mândru de acest grup și de direcția pe care ar trebui să o urmeze”, a spus Cristi Chivu, potrivit tuttomercatoweb.com.