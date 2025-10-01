Cristi Chivu și-a analizat elevii, după victoria cu Slavia Praga: „Trebuie menținut echilibrul”

Cristi Chivu a oferit o reacție după triumful clar al lui Inter Milano împotriva celor de la Slavia Praga, scor 3-0, obținând a doua victorie consecutivă în actuala ediție de Liga Campionilor. Tehnicianul român de 44 de ani a evidențiat echilibrul pe care îl caută în evoluția echipei, dar și modul în care jucătorii gestionează pasiunea și atenția pe teren.

Cristi Chivu s-a declarat mândru de grupul de la Inter, subliniind progresul echipei.

De asemenea, antrenorul a clarificat situația lui Marcus Thuram, schimbat în timpul meciului din cauza unor crampe.