Cristi Costin, dezamăgit! Ce a spus fundașul dinamovist după eșecul cu FCU Craiova: „Puteam face un egal!”

Cristi Costin a vorbit după Dinamo-FCU Craiova 0-1. Fundașul dinamovist a vorbit despre prestația echipei sale.

Mai exact, Costin consideră că un rezultat de egalitate era mult mai echitabil, dar că echipa sa mai are totuși de pus la punct anumite aspecte.

„Puteam face un egal!”

„Puteam face un egal. Noi voiam să câștigăm, dar nu am putut face nici măcar un egal. Asta e. Trebuie să mergem înainte și să facem mai mult. Cred că am făcut un joc solid. Am avut mintea mai mult, am controlat mijlocul. Nici ei nu au avut multe ocazii, dar au băgat mingea în poartă. Cu Farul va trebui să câștigăm.

Mai sunt lucruri de pus la punct. E ceva normal. Se vede pe teren. Nu trebuie să ne ascundem și să nu spunem lucrurilor pe nume”, a spus Cristi Costin, conform GSP.ro.