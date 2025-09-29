Cristi Dulca, despre FCSB: „Nu mai au aceeași echipă”

Cristi Dulca (52 de ani), în prezent antrenor liber de contract, a analizat prestaţiile celor de la FCSB din noul sezon.

„U Cluj au făcut anul trecut un an foarte bun, dar anul acesta, prin plecarea multor jucători, venirea altora, nu se mai regăsesc. Se vede că jocul lor suferă.

La CFR aproape la fel: s-au făcut multe schimbări şi ca jucători, au schimbat şi antrenorul. O echipă care nu are continuitate pe banca tehnică şi în teren întotdeauna are de suferit.

Îţi mai dau un exemplu: FCSB. Nu au schimbat antrenorul, dar au fost accidentări, schimbări în teren, se vede clar că nu mai au aceeaşi echipă. Dacă te uiţi pe meciurile lor, nu regăseşti aceeaşi echipă două meciuri la rând iar asta contează”, a declarat Cristi Dulca pentru Monitorul de Cluj.