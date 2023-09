Cristi Ganea a ales FCSB după ce a refuzat oferte din Grecia! Când crede că va fi în formă maximă

Noul fundaș stânga al vicecampioanei României este internaționalul Cristi Ganea, dar clubul încă nu a făcut un anunț oficial în acest sens.

„Panathinaikos este un capitol încheiat, urmează ceva frumos pentru mine”, a spus Cristi Ganea

Jucătorul s-a despărțit de echipa greacă Panathinaikos Atena și vine la vicecampioana României din postura de jucător liber de contract.

Din cauza unor probleme medicale, inclusiv infectarea cu o formă gravă a virusului covid-19, Ganea a jucat în ultimele două sezoane 10 meciuri în toate competițiile. A fost titular doar de 4 ori și nu a contribuit la niciun gol al echipei lui.

Fundașul a descris calvarul prin care a trecut la Panathinaikos în uiltima vreme. „Ieri m-am întors în Grecia, am terminat cu ei. Este un capitol încheiat, acum urmează ceva frumos pentru mine și chiar mă bucur că sunt aici.

Transferul la Panathinaikos a fost unul reușit, dar după câteva luni m-am confruntat cu o problemă destul de gravă și a trebuit să fac o pauză de 6 luni. Am avut COVID, apoi am făcut ceva analize. În prima fază a fost OK, apoi doctorii au insistat să fac și mai multe analize și mi-au transmis să fac o pauză de 3-6 luni.

Nu a fost ușor, eram titular, echipa câștiga, însă nu am avut ce face. Mi-a fost foarte greu, am stat 6 luni fără fotbal și mi-am dat seama ce înseamnă să-ți ia cineva ceea ce-ți place”, a declarat el.

„Am nevoie de 2-3 săptămâni de antrenamente și 2-3 meciuri pentru a fi în formă maximă”, a transmis Cristi Ganea

Ganea a început fotbalul profesionist în 2011, iar de atunci a trecut pe la 11 echipe: Mallorca B, CD Santanyi, FCM Târgu Mureș, Universitatea Craiova, Săgeata Năvodari, FC Brașov, FC Viitorul, Athletic Bilbao, Numancia, Aris Salonic și Panathinaikos. FCSB va fi a 12-a formație la care joacă în ultimii 13 ani.

„Am avut o perioadă lungă în care am stat și între timp ei au luat fundaș stânga. Mi-am dat seama că aș juca foarte puțin, să fi stat un an și să joc 10 meciuri nu e stilul meu.

Îmi doresc să joc. Am avut câteva oferte din Grecia, dar am ales cel mai mare club din România și asta mă face mândru.

A contat și echipa națională, dar în primul rând sunt bucuros că sunt sănătos. Abia aștept să încep antrenamentele, să joc 3-4 meciuri pentru a fi în formă maximă, apoi mă voi gândi și la echipa națională.

Sunt bine de aproximativ două luni, doctorii mi-au spus că sunt OK și pot relua activitatea. Sunt bine, dar am nevoie de 2-3 săptămâni de antrenamente puțin mai grele, și de 2-3 meciuri pentru a fi în formă maximă”, a mai spus jucătorul.