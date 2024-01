Cristi Ganea aruncă ”săgeți” la adresa FCSB-ului după întoarcerea la Farul: ”Am fost învățat să joc”

Farul Constanţa a ajuns la un acord cu jucătorul Cristian Ganea, care a semnat un contract cu formaţia constănţeană valabil până în vara anului 2025.

Ganea a jucat doar în 5 meciuri pentru FCSB, iar Gigi Becali s-a dovedit a fi nemulțumit de jucător.

Fotbalistul a oferit primele declarații de la revenirea la echipa de la malul mării.

„Bine v-am regăsit. Sunt foarte bucuros să fiu din nou aici. După cum știți, aici este casa mea, aici am crescut, de aici am ieșit în fotbalul mare. Am avut un an destul de greu, am trecut prin câteva probleme. Am venit cu tot sufletul la echipă, să mă simt important și să îmi ajut echipa sa își îndeplinească obiectivele.

Sunt într-un moment greu, pentru că nu am mai jucat în ultimul timp și nu sunt genul de jucător care să stea pe bancă. Nu îmi place ideea asta, mereu am fost învățat să joc”, a transmis Ganea, pentru site-ul Farului.