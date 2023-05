Cristi Săpunaru, la pământ după eșecul usturător cu Farul: „Am fost penibili. Nu am mai trăit asemenea umilință!”

Rapid a suferit sâmbătă seară o adevărată umilință. Giuleștenii au cedat pe terenul celor de la Farul Constanța (2-7).

Cristi Săpunaru, căpitanul echipei bucureștene, a oferit cu greu o primă reacție după meci. Iată ce a spus fundașul.

„Am fost penibili. Nu am mai trăit asemenea umilință!”

„Toată lumea e supărată. Am fost penibili. Nu am mai trăit asemenea umilință. Am mai avut amicalul ăla (n.r. – se referă la amicalul din vara trecută cu Slavia Praga, 1-7). dar sunt doar acelea sunt doar jocuri de verificare, nu-s concludente. Nu-mi găsesc cuvintele.

Poate că soarta meciului ar fi fost alta dacă marcam la 1-1, dar apoi a căzut cerul pe noi! Am fost penibili. Dacă acum o săptămână eram cei mai buni, acum am fost cei mai proști! Singurii care merită felicitați sunt suporterii noștri, trebuie să încercăm să spălăm rușinea la meciul cu Sepsi.

Pentru oricine e greu de digerat un astfel de eșec. Vreau să uit cât mai repede acest meci. Și noi suntem oameni, e greu de digerat, normal”, a spus Cristi Săpunaru, pentru Prima Sport.