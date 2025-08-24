Cristi Săpunaru nu uită și nu iartă. Replică usturătoare pentru Diana Șucu, după ce a criticat tatuajele

Cristi Săpunaru (41 de ani) a ironizat-o pe Diana Șucu (49 de ani), după ultima postare a „Primei Doamne” de la Rapid. Soția lui Dan Șucu a criticat aspru ascultătorii de manele, dar și pe cei care se tatuează.

Cristi Săpunaru, replică acidă pentru Diana Șucu

Diana Șucu este foarte activă în mediul online, acolo unde își expune diverse păreri. În ultima postare, soția acționarului majoritar din Giulești a dat de înțeles că nu suportă tatuajele și nu agreează manele.

Diana Șucu a făcut o paralele între cele două lucruri extrem de vizibile la emisiunea „Insula Iubirii”, acesta fiind motivul pentru care a intervenit Cristi Săpunaru.

Fostul căpitan al Rapidului are o sumedenie de tatuaje și este și ascultător de manele. „Înseamnă că eu am pe corp cea mai iubită manea, Rapid București”, a transmis Cristi Săpunaru, când colegii de la l-au chestionat despre acest subiect.

Poziția Dianei Șucu este una cel puțin curioasă, având în vedere că mulți fotbaliști de la Rapid și Genoa, cluburile soțului ei, au pe corp cel puțin un tatuaj.

În ceea ce îl privește pe Cristi Săpunaru, acesta are în continuare un ghimpe împotriva conducerii de la Rapid. Fostul fundaș s-a retras în această vară și a plecat cu scandal din Giulești.