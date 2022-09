Cristi Săpunaru, sincer după victoria contra acelor de la Mioveni: ”S-a scris că am petrecut până la 5 dimineața la ziua lui Gigi Corsicanu!”

Echipa Rapid Bucureşti a învins sâmbătă, pe teren propriu, echipa Mioveni, scor 2-1, într-un meci din etapa a 11-a a Superligii. Rapid are 24 de puncte şi e pe locul secund în campionat.

Băieții lui Mutu păreau că se îndreaptă spre o remiză, dar cele 3 puncte au fost salvate pe final.

Luckassen, atacantul proaspăt venit în Giulești, a marcat în minutul 87 și a închis tabela. La finalul meciului, Cristi Săpunaru a oferit mai multe declarații.

”Suporterii ne-au ajutat, le dedicăm victoria. Problema a fost că nu am marcat mai repede, știam că Mioveni e o echipă schimbată după venirea lui Flavius Stoican. Obiectivul nostru a fost să luăm cele trei puncte. Ne interesează să intrăm în play-off. Nu e vorba de emoții, luăm meci cu meci.

Cred că pe Giulești e vorba de o ciupercă, că sunt doar anumite zone în care sunt probleme cu gazonul. Am auzit că se va schimba și o să revenim pe Giulești când e gata. Nu am ce să discut, voiam doar să adaug ceva. S-a scris că am petrecut până la 5 dimineața la ziua lui Gigi Corsicanu. Am stat până la 23:30.

Vă dau numărul soției să o întrebați la cât am ajuns acasă. Despre incidentele de la Craiova nu vreau să mai vorbesc. Mai meritau niște jucători la echipa națională. Nu dau nume, Edi este prietenul meu. Așa consider eu, cu ochii unui suporter. Da, de la Rapid.

Oricum nu se va schimba nimic dacă îmi dau eu cu părerea. De când a venit Tamaș la Petrolul s-a schimbat totul în bine. Nu trebuie să mai dau alt răspuns”, a spus Cristi Săpunaru după Rapid – CS Mioveni 2-1.