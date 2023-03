Cristian Balaj a explicat revolta lui Dan Petrescu după derby-ul clujean: „Nu am mai putut să controlăm lucrurile”

Antrenorul lui CFR Cluj, Dan Petrescu, și-a manifestat nemulțumirea vizavi de faptul că a fost înjurat de fanii lui “U” Cluj-Napoca.

„E neplăcut să îți fie înjurat antrenorul”, transmite Cristian Balaj

Președintele grupării din Gruia, Cristian Balaj, îi dă dreptate în totalitate și face o comparație cu modul în care au fost tratați oaspeții pe Stadionul „Dr. Constantin Rădulescu”, la derby-ul clujean.

„E neplăcut când îi primești cu brațele deschise și încerci să fii cât mai ospitalier. S-au pus biletele în vânzare online, s-a creat și acel compromis pentru a nu fi incidente și forțele de ordine și Jandarmeria au decis să îi lase totuși să migreze în tribune și să nu își respecte locurile lor.

Unii au fost nemulțumiți pentru că au fost nevoiți să-și schimbe locurile. Făcând astfel de demersuri, e neplăcut să îți fie înjurat antrenorul. Față de Sabău, noi avem un respect deosebit și nu am auzit ca fanii noștri să îl înjure.

A fost oarecum echilibrat, noi am fost 6.000, ei au fost 7.000. Ei sunt mulți, dar nu e vorba de asta, indiferent că vorbim de jigniri, chiar dacă e vorba de 5 spectatori sau de 5.000. Nu poți să denigrezi și să jignești un adversar, un antrenor„, a spus Cristi Balaj, la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Cristian Balaj spune că discuția cu suporterul nemulțumit al lui CFR Cluj a fost benefică

Oficialul echipei din Gruia a dezvăluit și discuția purtată cu un suporter nemulțumit al lui CFR Cluj. „A fost supărat un suporter al echipei noastre, un abonat care a fost deranjat că a fost rididcat de la locul unde avea abonament și a fost mutat la centrul tribunei, alături de membrii familiilor jucătorilor noștri.

Mi-am cerut scuze și i-am spus că acest gest a fost pentru siguranța lui, pentru că era cu copilul la meci. El a spus că e lipsă de respect din partea noastră pentru că le-am dat voie să se mute așa.

Noi nu le-am dat voie să se mute pe locurile alea, s-au mutat acolo până să înceapă meciul, nu au respectat ce am solicitat și ce am stabilit la început. Dar Jandarmeria a stabilit apoi ca acolo să fie numai suporteri ai lui ‘U’. Noi nu am mai putut să controlăm aceste lucruri.

A fost bine să fie protejați suporterii ambelor echipe, nu au fost incidente și asta e cel mai important. A înțeles, am făcut poze cu el, a fost benefică discuția”, a mai spus Balaj.