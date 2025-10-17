Cristian Chivu a spus numele antrenorului din Serie A pe care-l admiră

Cristian Chivu îl admiră pe Gian Piero Gasperini, tehnicianul formației AS Roma, a declarat vineri antrenorul echipei lombarde, într-o conferință de presă, înaintea meciului din Serie A dintre cele două formații, scrie site-ul Football Italia.

AS Roma este lider în Serie A, iar Inter ocupă locul 4

”Roma a făcut bine să ofere continuitate muncii lui Ranieri (precedentul antrenor – n. r.). Gasperini a adăugat marcajul individual și au găsit echilibrul potrivit, menținând soliditatea. Sunt o echipă bine organizată, se apără bine și știu să citească momentele unui meci. Presează curajos când este nevoie, dar știu și cum să se apere aproape de careul lor, cu un portar care se descurcă foarte bine. Vom avea nevoie de claritate pentru a recunoaște oportunitățile atunci când ei permit ceva și trebuie doar să fim atenți pentru a acționa cât mai repede posibil și a afecta organizarea lor defensivă”, a afirmat românul.

Chivu a jucat sub conducerea lui Gasperini doar câteva luni, având în vedere că tehnicianul italian a fost demis de Inter după doar trei meciuri în sezonul 2011-12.

”Experiența mea cu Gasperini a fost scurtă, dar am avut o impresie foarte bună. Acest lucru a fost confirmat de ceea ce a continuat să facă, cu inovația pe care a adus-o la Bergamo. La un moment dat, am fost inspirați de el. Ne-am dat seama că era ceva realizabil pentru fotbalul italian. Are tot respectul și admirația mea, la fel cum a avut și când era antrenorul meu. Eu am trecut printr-un presezon pe care nu-l mai trăisem de ani de zile. El a încercat să schimbe sistemul; aș fi fost fundașul lui central stânga. Ne-a plăcut, dar, din păcate, rezultatele nu au venit. A fost dat afară devreme, dar mai târziu și-a dovedit valoarea și ideile. Sunt fericit pentru că a devenit cel care a inspirat mulți antrenori tineri”, a spus Chivu.

Întrebat când ar putea reveni după accidentare atacantul Marcus Thuram, Chivu a răspuns: ”Nu știu”, dar apoi a adăugat: ”Am trei atacanți disponibili, toți fiind capabili să interpreteze rolul indiferent de adversar. De asemenea, sunt buni la a improviza, dacă este nevoie.”