Cristian Chivu are nevoie de sprijin, a recunoscut vicepreședintele lui Inter Milano

Românul Cristian Chivu, noul antrenor al echipei de fotbal Inter Milano, ”are nevoie de sprijin atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat Javier Zanetti, vicepreședintele clubului italian, citat de TuttoMercatoWeb.

Inter Milano va debuta luni în noua ediție din Serie A, pe teren propriu

”Cu Simone Inzaghi, am jucat un rol de protagoniști timp de patru ani, mereu competitivi, câștigând și fiind foarte aproape de atingerea unor obiective prestigioase.

Acum îl avem pe Chivu, care cunoaște foarte bine mediul, face parte din familia noastră, este foarte motivat și are nevoie de sprijin atât pe teren, cât și în afara lui. Cu multă modestie, putem face o treabă excelentă”, a afirmat Zanetti, fost mare fundaș al lui Inter și al naționalei Argentinei.

El a vorbit și despre compatriotul său, atacantul Lautaro Martinez: ”Lautaro dă dovadă de un mare sentiment de apartenență și este fericit alături de noi. Începe al șaptelea sezon: este căpitanul nostru. Cred că este deja un simbol”.

Inter Milano va debuta luni în noua ediție din Serie A, pe San Siro, împotriva lui Torino FC.