Cristian Costin exultă după ce și-a învins fosta echipă: „Pe teren, nu avem mamă, nu avem tată!”

Dinamo a plecat cu toate cele 3 puncte de la Volutnari. „Câinii” i-au învins pe ilfoveni cu 3-2.

Cristian Costin, autorul unui gol și al unui assist, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus fostul jucător al Voluntariului.

„Pe teren, nu avem mamă, nu avem tată!”

„O partidă grea, am avut puțină șansă la final, dar per total cred că am dominat și am înscris 3 goluri, ceea ce nu e ușor pe terenul celor de la Voluntari. Nu a fost un meci special pentru mine. Am prieteni aici, în afara terenului putem să stăm, să bem ceva, dar pe teren, nu avem mamă, nu avem tată.

Era prea repede să vorbim și de retrogradare, și de play-off. Trebuie să luăm meci cu meci. Mie-mi plac ideile lui Mister, simți că joci un fotbal diferit de ce am mai întâlnit în campionat. Îmi face plăcere și cred că ne avantajează stilul acesta”, a spus Costin, după victoria cu Voluntari.