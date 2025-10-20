Cristian Manea, după Dinamo – Rapid: „Am arătat spirit de sacrificiu azi”

Cristian Manea, unul din marcatorii derby-ului Dinamo-Rapid, este fericit că a fost autorul unui gol care duce Rapidul la egalitate de puncte cu liderul, FC Botoşani.

„Suntem fericiţi că am câştigat. Chiar am arătat spirit de sacrificiu azi. Am jucat ceva timp în zece oameni. Vreau să le mulţumesc fanilor că au fost alături de noi, chiar i-am auzit şi i-am simţit. Vreau să îi dedic golul fetiţei mele.

Suporterii m-au luat sus. Au fost foarte bucuroşi. Le mulţumim că au fost alături de noi. Chiar i-am simţit, au fost al 12-lea jucător astăzi.

Eu cred că în prima repriză am început mai bine. După aceea, am mai scăzut puţin ritmul. În a doua repriză, am luat roşu şi a trebuit să ne apărăm. A fost un meci echilibrat, dar m-a bucurat atitudinea şi ne-am îndeplinit obiectivul.

Mister ne ajută foarte mult cu sfaturi din afară. Ne dă multe indicaţii pentru că el vede mult mai bine din afară. Noi, în febra meciului, ne mai pierdem poziţia.

Dinamo are şi ea o echipă destul de bună, a jucat acasă, dar pe mine m-a bucurat jocul nostru din seara asta. Am avut destul de multe spaţii. Ne-a lipsit doar ultima pasă. Am avut foarte multe şanse să scăpăm, dar am luat decizii greşite la ultima pasă.

Intervenţia lui Koljic? Incredibilă! Am scos multe mingi de pe linia porţii şi la faza asta l-am văzut. Doar aşa putea să scoată. Am văzut că era într-o parte. Îl felicit. Ne ajută foarte mult. E un jucător care munceşte foarte mult şi ne ajută”, a spus Manea.