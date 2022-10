Cristian Neguț a dat cărțile pe față despre Dan Petrescu: „Nu este un antrenor maleabil!” – Ce a spus jucătorul Chinidiei despre „Bursuc”

Cristian Neguț a evoulat sub formă de îmrpumut la CFR, în a doua parte a sezonului trecut. Acum, acesta joacă din nou pentru Chindia Târgoviște.

Se pare că Neguț a vorbit recent despre fostul său tehnician, Dan Petrescu. Iată ce a spus despre „Bursuc”.

„Nu mă trăgea inima să rămân la Cluj!”

„Prima oară m-a sunat Bilaşco, dar nu prea mi-a plăcut propunerea pe care mi-au făcut-o din punct de vedere financiar. Am zis că trebuie să încerc, este cea mai bună echipă din România.

Ulterior, am acceptat-o. Am avut propuneri mai bune şi din alte părţi, dar ne-am înţeles să merg împrumut. Cât am fost folosit, a fost totul bine, consider că mi-am făcut treaba. După, a venit o perioadă în care nu am mai fost folosit.

Nu aş putea să spun (n.r. de ce n-a mai fost folosit). Mă pregăteam la fel şi, din moment ce nu intri o dată, de două ori, parcă îţi pierzi încrederea în tine şi o iei la vale.

Ţinând cont de ultima parte, nu mi-aş fi dorit să mai rămân, chiar dacă ei mă doreau. Voiau să mă oprească, doar că nu s-au înţeles cu cei de la Chindia. Cereau 250.000 de euro, pe când CFR voia să dea mai puţin.

Şi, totodată, nu voiam nici eu să mă duc. Nu mă trăgea inima să rămân la Cluj. Sunt, totuşi, bucuros că am reuşit să iau titlul. Am ridicat trofeul şi am o medalie de campion.

E un tip dificil (n.r. Dan Petrescu), un antrenor bun, pentru că cifrele şi trofeele o arată. Totuşi, nu este un antrenor maleabil, să intre pe sub pielea unui jucător. Asta am simţit eu, ţinând cont că el a insistat să merg la CFR”, a declarat Cristian Neguț, potrivit Playsport.

Neguț a bifat la CFR 8 partide, a marcat un gol și a livrat o pasă de gol.