Cristian Neguț, declarații după ce a răpus CFR-ul cu un gol superb: „Vreau să demonstrez și mai mult”

„Mă bucur că am înscris, a venit golul ăsta în momentul potrivit. Ne-a adus trei puncte foarte importante. Am prins un şut extrem de bun, nu am mai stat de gânduri şi am dat la poartă. A fost o descătuşare pentru mine, voiam să înscriu mai rapid.

Nu vreau să vorbesc de CFR. Meciul s-a câştigat cu multă muncă. Ne aşteaptă o partidă foarte grea la Farul şi vrem să luăm toate punctele şi acolo.

Aveam nevoie de acest gol, îmi dă şi mai mare încredere. De acum încolo vreau să demonstrez şi mai mult, de asta am fost adus la Sibiu. Noi ne dorim ca adversarii să nu ne ia foarte mult în serios şi să ne vedem de treabă„, a declarat Neguţ, autorul golului superb din Hermannstadt – CFR Cluj 1-0.