Cristian Neguț, foc și pară pe autorități din cauza retrogradării Chindiei: „Consiliul Județean să se trezească, nu sunt condiții de Liga 1 aici!”

Chindia Târgoviște a retrogradat oficial în Liga 2 după 4 ani petrecuți în primul eșalon. Remiza cu FC Voluntari (2-2) a fost insuficientă pentru a se califica măcar la barajul de menținere.

Cristian Neguț, jucătorul dâmbovițenilor care a și marcat în poarta ilfovenilor, a oferit o primă reacție după meci. Iată ce a spus.

„Consiliul Județean să se trezească, nu sunt condiții de Liga 1 aici!”

„Seară neagră pentru tot orașul, îmi pare rău de oameni, i-am dezamăgit. Nu îmi găsesc cuvintele. Am încercat, noi suntem principalii vinovați, noi am fost pe teren în tot acest campionat. Dar și Consiliul Județean să se trezească, nu sunt condiții de Liga 1 aici, cu salarii plătite la 3 luni sau mai mult. Nu degeaba anii trecuți am fost ba la baraj, ba aproape de retrogradare. Nu a fost o coincidență că toate aceste rezultate veneau când nu se plăteau banii. Nu poate să te ajute Dumnezeu mereu, nu poți face fotbal la întâmplare.

A venit foarte târziu și acest stadion, noi aveam nevoie de puncte și jucam pe la Ploiești, când puteam să jucăm acasă. Am avut și probleme mari cu accidentările, pe acest final de campionat nu știu ce s-a întâmplat, zici că ne-a lovit cineva. Eu am venit de acasă cu leziune, să încerc să mai ajut, să fac ce pot”, a declarat Cristian Neguț, după remiza cu FC Voluntari.