Cristian Romero a semnat până în 2029

Tottenham a prelungit contractul fundaşului argentinian Cristian Romero (27 de ani) până în 2029. Romero este noul căpitan al echipei, după plecarea lui Son Heung-min.

„Iubesc fotbalul şi iubesc acest club. Pentru mine, este cel mai bun din lume. Ultimele două săptămâni au fost fantastice, cu faptul că am devenit căpitan şi apoi această prelungire a contractului”, a declarat Romero (27 de ani) într-o înregistrare video publicată luni de Tottenham.

Votat cel mai bun jucător al ultimei ediţii de Europa League, argentinianul a fost curtat intens de Atlético Madrid şi de antrenorul său Diego Simeone.

Romero este legitimat la Tottenham din 2021.