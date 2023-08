Cristian Săpunaru încă se gândește la eșecul cu Petrolul: „A avut o ocazie și ne-a dat două goluri”

Căpitanul Rapidului, Cristian Săpunaru, recunoaște că echipa are un început modest de sezon și are și o explicație.

„Petrolul a avut o ocazie și ne-a dat două goluri”, rememorează Cristian Săpunaru

Rapid a obținut 5 puncte în primele 3 etape, după două remize pe teren propriu, cu Sepsi (0-0) și FC Botoșani (2-2), și o victorie în deplasare cu “U” Cluj-Napoca (3-0).

Au urmat două eșecuri cu echipe care în sezonul trecut au jucat în play-off, 1-2 la Voluntari și 0-2 acasă cu Poetrolul.

„Slăbuț începutul de sezon, da. Noroc cu meciul ăsta cu Farul (n.r. – 3-1), am reușit să le arătăm suporterilor ce vrem să facem. Am jucat mai mult pentru ei.

Am avut un început dificil cu Sepsi, cu 4 zile înainte ne plecase Adi (n.r. – Mutu). După a venit Mister Bergodi, nu e ușor să schimbi. După am mers și am câștigat la U, cred că ne-am văzut prea repede cu sacii în căruță. Apoi acasă, Botoșani, Petrolul și tot așa.

Petrolul, să mă ierte Dumnezeu, a avut o ocazie și ne-a dat două goluri. Dar asta e, se întâmplă”, a spus Cristi Săpunaru, potrivit prosport.ro.

„Echipa o să crească de la meci la meci”, dă asigurări Daniel Niculae

Președintele FC Rapid, Daniel Niculae, este convins că echipa își va reveni și se va lupta pentru primele 3 locuri în clasamentul final.

„Nu avem un debut de sezon extraordinar, dar am început contra lui Sepsi, o echipă în formă, câștigătoarea Cupei și Supercupei. O echipă foarte bună, vedeți și parcursul din Europa. Am făcut 60 de minute foarte bune contra lor.

A venit victoria din deplasare, pe deplin meritată, cu U. Și, într-adevăr, au venit partidele mai puțin bune. Cu Botoșani am făcut o partidă slabă, cu Voluntari, o partidă spre foarte slabă. Iar cu Petrolul nu a fost chiar așa de rău. Am avut 6 ocazii foarte mari.

Când nu înscrii, fotbalul se întoarce împotriva ta. Cred că a fost și un mic ghinion. Adi a plecat cu o săptămână înainte de începerea sezonului, s-a schimbat sistemul. Omogenitatea asta se creează în timp.

Mai repede de atât nu se poate, suntem într-un an în care ne-am propus ca obiectiv primele 3 locuri și cel puțin o finală de Cupa României, dacă nu câștigarea ei.

O să ajungem la un moment dat să nu mai schimbăm 10 jucători. Vrem să creăm un grup omogen, să fie mai puține schimbări. Echipa o să crească de la meci la meci, am mare încredere în băieți”, a completat fostul atacant.