Cristian Tudor Popescu s-a convins! Verdictul despre David Popovici: ”Îmi asum această afirmație. Am spus-o nu o dată”

David Popovici a câștigat a doua medalie de aur la Campionatul Mondial de natație de la Singapore, la proba de 100 de metri liber.

Timpul scos de Popovici este de 46.51, la doar 11 sutimi de recordul mondial stabilit de Pan Zhanle, respectiv 46.40.

Americanul Jack Alexy, cu 46.92, s-a clasat pe a doua poziție, iar podiumul a fost încheiat de australianul Kyle Chalmers, cu 47.17.

Cristian Tudor Popescu a analizat performanța înregistrată de sportivul român, despre care a spus că este cel mai inteligent și cult român ”din toate timpurile”.

De asemenea, jurnalistul a subliniat că David Popovici deține o inteligență și cultură generală care îl ajută să atingă performanțe extraordinare.

”Așa cum am spus-o nu o dată, David Popovici este cel mai mare, cel mai inteligent și cult dintre toți marii sportivi români din toate timpurile. Asta însă o spun pentru că l-am auzit vorbind, l-am văzut dând interviuri, ținând discursuri după premieri, vorbește excepțional, vorbește limba engleză aproape perfect și are o densitate de idei în discurs pe care nu am întâlnit-o la niciun alt mare sportiv român. Iar pe sportivii români din ultima jumătate de veac îi știu, îmi asum această afirmație“, a spus Cristian Tudor Popescu.

”Inteligența și cultura vin la pachet cu un psihic foarte dezvoltat, mai ales la vârsta lui, iată, abia a împlinit 20 de ani și este deja o legendă a sportului mondial. Asta înseamnă și momente de blocaj, momente în care creierul se răzvrătește împotriva celui care îl are. Un astfel de creier are și momente din acestea de ieșire de sub control, adică David Popovici are genul de psihic care poate să-l ajute enorm, și în același timp să-l frâneze la un moment dat, chiar să-l blocheze. După părerea mea, în finala de la 100m liber, unde de obicei lui îi e mai greu decât la 200m liber, proba lui preferată, el l-a învins mai întâi pe cel mai dur adversar, mai dur decât Jack Alexy sau Kyle Chalmers, și anume pe el însuși. David a câștigat, după părerea mea, și finala de 200m, și finala de 100m liber după ce a depășit calificările la 200m. Atunci el și-a învins propriul creier. Și așa a reușit să-și depășească adversarii în mod consistent. Sunt câteva sutimi bune, zeci de sutimi diferență față de cel de pe locul 2, într-un sport în care sutimea de secundă e uriașă. Asta îl face să fie și dificil din punct de vedere psihologic“, a adăugat CTP.