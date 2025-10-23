Cristiano Bergodi a fost prezentat oficial la U Cluj

FC Universitatea Cluj a anunțat oficial numirea italianului Cristiano Bergodi în funcția de antrenor principal, acesta semnând un contract valabil până în vara anului 2027. Bergodi, în vârstă de 61 de ani, vine la „Șepcile Roșii” cu o experiență vastă în fotbalul românesc și un palmares important: patru trofee obținute pe plan intern de-a lungul carierei.​

Născut la Bracciano, Italia, Bergodi și-a început cariera la juniorii lui Lazio, a debutat la seniori în tricoul celor de la Pescara și a bifat peste 100 de meciuri în fotbalul italian, atât în Serie B, cât și în Serie A. Ulterior, s-a transferat la Lazio, unde s-a impus rapid și a evoluat într-un sezon intens la cel mai înalt nivel al Fotbalului din Peninsulă.​

La Cluj, Bergodi va avea în stafful său colaboratori apropiați: Luiigi Ciarlantini, Eugen Cebotaru, Eugen Cătălin Anghel și Flavius Nistor. Această nouă etapă pentru U Cluj vine după despărțirea de Ovidiu Sabău și marchează aspirațiile clubului spre performanțe superioare sub conducerea unui tehnician cu experiență și reputație în fotbalul românesc.

„Benvenuto a „U”, Cristiano Bergodi!

