Cristiano Bergodi a prefațat meciul cu Petrolul: „Băieții vor face un meci extraordinar”

Cel mai așteptat meci al etapei a 5-a, chiar și în condițiile în care 3 partide au fost amânate, este Rapid – Petrolul.

„Mi-ar plăcea să câștigăm și să o facem jucând bine, făcând spectacol”, a spus Cristiano Bergodi

Confruntarea are loc duminică, în Giulești, de la ora 21:30. Antrenorul gazdelor, italianul Cristiano Bergodi, vrea victoria, pentru a-i răsplăti pe suporterii care au fost în tribune la meciul din deplasare cu FC Voluntari.

„E un derby, știm ce rivalitate este, știm ce vor suporterii noștri. Petrolul este o echipă bună, a câștigat cu Farul, traversează o perioadă bună. Noi? Din contră, a fost așa și așa. Trebuie să reparăm jocul slab făcut la Voluntari.

Mă aștept la trei puncte, mi-ar plăcea să câștigăm și să o facem jucând bine, făcând spectacol. Când ai umplut stadionul de la Voluntari, normal că îți pare rău pentru suporteri. Băieții vor face un meci extraordinar pentru suporteri acum! La asta mă aștept eu, la asta să se aștepte și ei”, a spus Cristiano Bergodi într-o conferință de presă.

Tehnicianul s-a referit și la cele două gafe ale portarului Horațiu Moldovan, care au dus la golurile victoriei echipei ilfovene.

„Am încercat să îi aduc zâmbetul pe buze săptămâna asta, el se simțea oarecum vinovat. Și portarii mari ai lumii au greșit, nu e prima dată când s-a întâmplat.

Am vorbit cu el, acum e liniștit, are moralul bun. Știe importanța acestui meci. Sigur că îi vom acorda în continuare încredere”, a transmis Bergodi.

„Sunt încrezător în munca mea, nu am niciun fel de problemă, de presiune. Am auzit că sunt sub presiune, dar asta o spun persoanele care nu mă cunosc.

Eu muncesc și am toată inima și sufletul aici, pentru a depăși această criză. Am 58 de ani, am experiență pentru a face față presiunii”, a încheiat Bergodi.