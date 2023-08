Cristiano Bergodi a răbufnit a doua zi după meciul cu Farul: ”Pe la spate îmi spun că sunt slab”

Nemulțumit că a fost criticat de când a sosit la Rapid, Cristiano Bergodi a venit cu replica pentru cei care l-au contestat.

”Nu vreau să fiu arogant. Am 23 de ani de când antrenez. Rezultatele te țin într-o echipă. Mă deranjează că nu există respect. Criticile personale mi s-au părut prea multe. Sunt atâția ani de când sunt aici, sunt antrenorul străin cu cele mai multe meciuri.

Am citit, am auzit ce s-a vorbit. Am încredere în ceea ce fac. Am văzut că în emisiuni mi se spune: ești un antrenor slab, nu faci nimic. Veniți unul să vedeți antrenamentele, să vedeți dacă nu facem nimic. Pe la spate îmi spun că sunt slab. Cum sunt slab, am 18 ani aici. Unde am fost? Am fost la Voluntari, i-am salvat.

La FCSB am mers în Europa League, cu șase victorii din șase. Ok, ne-am certat după. Am un caracter așa, nu merit călcat pe picior, am coloană vertebrală.

La Craiova eram la patru puncte de CFR când am intrat în playo-ff și am ajuns să jucăm cu titlul pe masă. Primul an când am venit, nu știam nimic. Finala cu Rapidul din Cupă a fost pierdută în prelungire, cu FC Național. Sunt primul antrenor care a dus CFR pe al treilea loc”, a spus Cristiano Bergodi, pentru Fanatik.