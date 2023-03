Cristiano Bergodi a răbufnit după eșecul cu FCSB: „Nu am contat în prima repriză”

Sepsi a ratat ocazia de a avea prima șansă la calificarea în play-off, fiind învinsă de FCSB cu 0-1, în Etapa a 30-a a Superligii.

„Nu am contat în prima repriză”, a recunoscut Cristiano Bergodi

Meciul decisiv va avea loc joi, la Sfântu Gheorghe, cu FC U Craiova 1948. Echipa olteană are și avantajul remizei, deoarece a acumulat 40p, cu unul mai mult decât covăsneni.

Sepsi nu mai pierduse în deplasare cu FCSB din 3 noiembrie 2019, obținând, de atuinci, o victorie și două remize. Antrenorul Cristiano Bergodi spera, înaintea partidei, să se păstreze tradiția, dar a recunoscut că echipa lui a jucat slab.

„Nu am contat în prima repriză. Nu e chestie de schimbări la pauză, dar la cum am jucat în prima repriză, am intrat poate puțin apăsați, cu o presiune care ne-a apăsat, am intrat cu teamă, nu am ținut mingea deloc și s-a simțit din păcate.

A doua repriză, un pic mai bine, dar în general, noi acum trebuie să ne gândim numai la meciul de joi, cel cu Craiova.

Nu ne-am gândit deloc la meciul cu Craiova pentru că nu trebuia să facem asta. Am un lot de unde pot să aleg jucătorii pentru acestă finală. E adevărat, e una incredibilă pentru noi. Noi avem nevoie de victorie, pentru că o remiză nu ne ajută”, a spus Bergodi.

„După Rapid, noi nu am făcut două meciuri bune, așa cum ne-am propus de la Crăciun, dar am făcut puncte, suntem acolo și avem șanse de a ajunge în play-off și asta înseamnă că echipa merită să joace în play-off”, a mai spus italianul.