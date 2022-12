Cristiano Bergodi, dezamăgit după egalul echipei sale cu FC Voluntari: „În a doua repriză s-a terminat cu pasele, cu jocul!”

Sepsi a remizat în campionat cu FC Voluntari (1-1). Cristiano Bergodi, antrenorul covăsnenilor, a oferit o primă reacție după partidă.

Mai exact, italianul a fost dezamăgit, mai ales din cauza jucătorilor care s-au accidentat și pe care nu îi mai are la dispoziție.

„Nu știu de ce nu avem această răbdare!”

„Am luat un punct, cu două reprize diferite. Prima repriză bine, unde am jucat, am încercat, am dat gol, ne-am făcut jocul nostru, cu pase, cu tot ce trebuie. În a doua repriză s-a terminat cu pasele, cu jocul. Nu știu de ce nu avem această răbdare de a pasa. Terenul ne ajută. Au avut ocazii ei, după cum s-a desfășurat repriza a doua, e un egal meritat și pentru Voluntari. Dar, dacă vă uitați, am avut o ocazie mare la 1-0.

Păcat, dar nu facem o tragedie și mergem mai departe. S-a văzut un pic și oboseala, unii jucători au jucat și în meciul de Cupă. Meciul de Cupă a fost frumos, dar azi ei au jucat, nu au lăsat spații, am dat gol după o lovitură de colț. Păcat că am terminat jocul nostru, de pase. Au plecat pe contraatacuri, ne-au prins descoperiți. E meritat din partea lor. Dar am avut și noi două ocazii în a doua repriză. Dezamăgire, Marius (n.r. Ștefănescu) s-a accidentat la gleznă.

Varga s-a accientat în Cupă, acum Marius, dar mergem înainte și ne pregătim pentru meciul cu U Cluj, e un rezultat pozitiv și mergem înainte. Mă bucur de această pauză, Marius va lipsi cu U Cluj, dar cu pauza, poate reveni până începe campionatul. Dacă vedeți, e adevărat avem în spate Hermannstadt, ținem departe și Voluntari acum. În fiecare săptămână se poate schimba acolo sus, la play-off. Și Petrolul are un meci dificil. Cu U Cluj este un meci foarte important. În ianuarie începe un mini-campionat, cu 9 meciuri, vom lupta pentru play-off. Nu am înțeles azi de ce am terminat să jucăm pase”, a declarat Cristiano Bergodi, după egalul cu FC Voluntari.