Cristiano Bergodi este cu moralul la pământ după eșecul cu CSU Craiova: „Nu meritam să pierdem! Parcă suntem blestemați!”

Sepsi OSK a primit sâmbătă vizita celor de la CSU Craiova. Covăsnenii au pierdut (0-1) după ce Vătăjelu i-a executat cu un gol superb.

Cristiano Bergodi, antrenorul lui Sepsi, a oferit o primă reacție după meci. Tehnicianul italian consideră că trupa sa nu merita să piardă.

„Parcă suntem blestemați!”

„Un meci din păcate pe care nu meritam să-l pierdem. Am pierdut printr-un gol extraordinar al lui Vărtăjelu. Este un sentiment de frustrare mare, mai ales pentru băieți. Eu sunt obișnuit cu asta, sunt de mulți ani în Liga 1. Parcă suntem blestemați. Am avut vreo 7 ocazii de gol însă mingea nu a vrut sa intre în poartă.

Am jucat bine, am schimbat tactica. Prima repriză a au avut ei posesia dar nu au avut deloc ocazii de gol. Dezamăgire cand pierzi așa un meci. Felicit baietii. Trebuie să mergem în continuare fără să facem tragedii.

Mirel e un antrenor care are o cariera frumoasă în spate. Este un antrenor bun din generatia tânără. A recunoscut când s-a terminat meciul că meritam să câștigăm. Se joacă pe goluri. Nu au vină baieții. Uneori 3 centimetri mai jos și dai gol. Acesta este fotbalul. Și în Italia sunt jocuri în care se marchează mult.

Mie îmi place să jucăm pe ofensivă. Să fie echilibru între faza ofensivă și defensivă. Baieții au jucat foarte bine în acest meci. Am avut 7 ocazii. Am vorbit cu baieții și după meciul cu FCSB. Parcă sunt meciuri la fotocopie. Am vorbit cu ei și aveau un moral bun. Sperau să câștigăm azi cu Craiova. Dar am jucat bine. Cred că e doar o perioadă de conjunctură. Noi ne antrenăm pe toate fazele. Atunci nu pot reproșa nimic baieților. E păcat că jucăm frumos.

În retur vom avea din nou aceste trei meciuri. Am avut meciuri foarte grele. Sper ca în retur să câștigăm. Eu am încredere în tot lotul. Nu pot sa spun nimic despre jucătorii mei.” a declarat Cristiano Bergodi, după eșecul cu CSU Craiova.

În urma acestei partide, Sepsi ocupă locul 8, cu 19 puncte, în timp ce CSU Craiova se află pe locul 4, cu 27 de puncte.