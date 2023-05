Cristiano Bergodi este nostalgic după 9 ani petrecuți în România: „La orice echipă am antrenat, suporterii m-au iubit”

Tehnicianul italian Cristiano Bergodi este cel mai longeviv tehnician străin care antrenat în România, pregătind 9 echipe în 9 ani.

„La orice echipă am antrenat, suporterii m-au iubit”, recunoaște Cristiano Bergodi

Venit în țară în 2005, Bergodi a pregătit, până în 2007, FC Național, CFR Cluj și Rapid. A revenit în 2009, an în care a fost pe banca echipelor Poli Iași și Steaua. După 6 ani a revenit la Rapid, tot în 2018 a pregătit ASA Tg. Mureș, iar din 2018 ți până acum a antrenat FC Voluntari, Universitatea Craiova și Sepsi.

A câștigat Supercupa României cu Rapid în 2007, Cupa și Supercupa României cu Sepsi în sezonul trecut, iar acum este din nou în finală cu echipa din Sf. Gheorghe și va lupta pentru trofeu, pe 24 mai, cu “U” Cluj-Napoca.

Dincolo de aceste distincții, pentru Bergodi sunt mult mai importante sentimentele pe care le-au avut și le au suporterii echipelro pe care le-a antrenat.

„Am plecat o dată, dar m-am întors, în 2010 am plecat și m-am întors. În 2005 era prima dată când am venit la FC Național, nu știam nimic despre București, despre România în general. Știam jucătorii, am jucat impotriva lui Hagi, Neluțu Sabău, Răducioiu, în Italia.

Sincer nu știam nimic, dar prietenul meu Renzo Rossi m-a adus aici și a început această poveste, frumoasă zic eu, nu credeam niciodată că se va întâmpla așa.

A fost un început foarte frumos, primul an am jucat finală de cupă, pierdută cu Rapidul lui Răzvan Lucescu, care a făcut sferturile UEFA, locul 5 în campionat, erau echipe bune, cu jucători foarte buni, la Dinamo, Steaua, Timișoara, echipe de un anumit nivel.

Mi-a plăcut în general cum m-au primit și cum se trăiește aici, simplu, e mai bine, chiar dacă am avut discuții cu conducătorii, m-au iubit suporterii. La orice echipă am antrenat, suporterii m-au iubit.

N-am avut niciodată probleme și asta e foarte important pentru un antrenor, când găsește un mediu propice. Mi-a plăcut și dinamica când antrenezi o echipă de Liga 1 din România, de un anumit nivel”, a declarat Bergodi, conform Sport Total FM.