Cristiano Bergodi este pregătit pentru meciul cu FCU Craiova: „Trebuie să atingem un obiectiv. Nu am emoții!”

Sepsi OSK va juca contra celor de la FCU Craiova joi, 16 martie. Echipa care va câștiga va accede astfel în play-off-ul Ligii 1.

Cristiano Bergodi, tehnicianul covăsnenilor, a declarat că este pregătit pentru marele duel. Iată ce a spus antrenorul italian.

„Trebuie să atingem un obiectiv. Nu am emoții!”

„Am avut aceleași zile la dispoziție. Cu jucătorii am vorbit, ne-am refăcut fizic. Vom juca această finală. E o finală, nu știu ce moral mai trebuie ridicat.

Trebuie numai să câștigăm. Băieții conștientizează ei. Dacă nu te mobilizezi acum, atunci când? În general, au avut un parcurs mai constant. Dacă am ajuns acolo aproape de ei, înseamnă că am făcut și noi puncte.

Noi am avut probleme în unele meciuri din retur. Nu pot explica. Vom vedea cine e mai bun. Diferența va fi făcută de jucătorii care vor gestiona mai bine presiunea.

Noi avem nevoie de un rezultat de trei puncte. Echipa care va avea mai multă încredere în calitățile proprii, va câștiga meciul. Trebuie să atingem un obiectiv.

Nu am emoții, am fost mereu o persoană echilibrată. Am jucat meciuri importante. Repet, e o finală”, a spus Cristiano Bergodi, în cadrul unei conferințe de presă.