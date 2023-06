Cristiano Bergodi i-a lăsat un gust amar lui Laszlo Dioszegi! De ce este dezamăgit patronul lui Sepsi

Laszlo Dioszegi, patronul echipei Sepsi, este dezamăgit de faptul că antrenorul Cristiano Bergodi va antrena CFR Cluj.

„Sunt dezamăgit! Putea să-mi spună că pleacă la CFR”, a spus Laszlo Dioszegi despre Cristiano Bergodi

Echipa CFR Cluj a anunțat, azi, plecarea antrenorului Dan Petrescu, la câteva ore după ce presa sud-coreeană informa că tehnicianul va prelua vicecmapioana Jeonbuk Hyundai Motors, aflată în prezent pe locul 7.

Chiar dacă nu s-a anuțat nimic oficial, este doar o chestiune de ore până când italianul Cristiano Bergodi, care în sezonul precedent a pregătit Sepsi, va semna cu fosta campioană.

Acest lucru l-a deranjat pe patronul formației din Sfântu Gheorghe, deoarece el știa altceva. „Eu, personal, sunt surprins. El mi-a spus că vrea să plece acasă în Italia sau în Arabia. Am crezut că nu vrea să plece la CFR.

Sunt dezamăgit, dar asta e viața de antrenor. Putea să-mi spună că pleacă la CFR pentru că nu aveam ce să îi fac.

Supărat nu sunt, dar sunt dezamăgit. Putea să-mi zică liniștit, asta e, s-a terminat contractul. Oricum nu puteam să fac nimic. Dacă e adevărat, cred că putem să discutăm.

Nu i-am făcut o ofertă pentru că a spus că vrea o nouă provocare. După ce am câștigat Cupa, ne-a zis că nu are niciun rost să-i oferim un nou contract pentru că vrea o altă provocare.

Nu cred că are ceva să-mi reproșeze. Când ne-am întâlnit am vorbit, dar nu am fost niciodată apropiați. Efectiv nu a avut ce să-mi reproșeze”, a declarat Dioszegi, la emisiunea Liga Digi Sport.