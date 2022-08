Cristiano Bergodi își critică elevii după remiza cu UTA: „N-am avut luciditate. Nu am ales soluția cea mai potrivită”

Sepsi a remizat la Sfântu Gheorghe, 0-0, cu UTA, în Etapa a 4-a din Superligă, iar antrenorul Cristiano Bergodi nu și-a menajat deloc elevii după fluierul final.

Cristiano Bergodi admite că s-a simțit o oboseală la jucătorii de la Sepsi

Tehnicianul italian este de părere că remiza este echitabilă, deoarece lui Sepsi i-au lipsit luciditatea și prospețimea. „Da, cred că este un rezultat echitabil. Am întâlnit o echipă bună, organizată și a fost greu.

Am împins mai bine jocul pe benzi, dar nu am reușit să dăm gol, să ne creăm ocazii. Doar 2-3 șuturi din afara careului. N-am avut luciditate. Nu am ales soluția cea mai potrivită. Probabil s-a simțit puțină oboseală.

Când am avut noi mingea, s-a apărat bine UTA. Când aveau ei mingea, plecau pe contraatac. Am încercat să comandăm jocul. Nu a fost ușor să găsim spațiul între linii. Trebuia o sclipire, ceva mai mult. Asta a fost. Un meci echilibrat”, a spus el după meci.

„Nu am avut luciditate în ultimii 15 metri”, a recunoscut Cristiano Bergodi

Cristiano Bergodi recunoaște că nu este ușor pentru Sepsi să joace o dată la 3 zile. „Sunt cinci schimbări într-un meci. Schimbi aproape 50% din echipă. Normal că încercat să forțăm victoria, mai ales după cartonașul roșu.

Repet, acolo, ultimele 15 minute, nu am mai avut acea luciditate de a ajunge în careu. S-a văzut un pic de oboseală. Un punct și un rezultat pozitiv, oricum

Nu este ușor să jucăm din trei în trei zile, pentru o echipă tânără, care a trecut un tur preliminar în Europa. E greu, chiar dacă ai un lot competitiv. Eu zic că s-a simțit, fiindcă nu am avut luciditate în ultimii 15 metri.

Nu eram fenomene în urmă cu 4-5 meciuri, dar nici acum nu putem spune că suntem slabi. Eu zic că și-a spus cuvântul că am jucat în Conference League”, a mai declarat tehnicianul.

Cristiano Bergodi susține că returul cu Djurgardens îi va întări pe cei de la Sepsi

Cristiano Bergodi s-a referit și la meciul din Conference League. Partida dintre Djurgardens și Sepsi va avea loc joi, 11 august, de la ora 20:00, în Suedia, și pleacă de la scorul de 3-1 pentru echipa nordică.

„Mergem acolo, este un meci de 90 de minute, vedem ce se întâmplă. Trebuie să căutăm repede un gol în prima repriză. Două sunt deja multe. Noi avem încredere.

Ar fi o minune să întoarcem scorul, nu o surpriză. Dar, uneori, se întâmplă minuni în fotbal. Va fi un meci în plus în Europa și asta ne întărește ca echipă”, a completat Bergodi.