Cristiano Bergodi, prima reacție după ce a fost prezentat oficial la U Cluj: „Nu sunt magician. Nu îi învăț eu fotbal”

Ioan Ovidiu Sabău a decis să își dea demisia de la U Cluj în urma eșecului suferit de formația din Ardeal în fața Botoșaniului, scor 2-0, în etapa cu numărul 13 din campionatul Superligii României.

Locul său pe banca tehnică a fost luat de Cristiano Bergodi, antrenorul italian care a fost prezentat oficial la formația de pe Cluj Arena în dimineața zilei de joi, 23 octombrie.

Deși ultima sa experiență în fotbalul românesc, la Rapid, a fost o dezamăgire având în vedere că nu a reușit să obțină nicio victorie cu formația din Giulești în play-off, italianul a decis să accepte o nouă provocare în Superligă.

La conferința de presă care a oficializat numirea tehnicianului în funcție, Bergodi a declarat că: „Sunt bucuros că am reușit să vin la Cluj pentru că este un oraș frumos. Am ajuns în 2007 și a rămas în inima mea.

Vreau să mulțumesc conducerii clubului, lui Radu Constantea, Gabi Giurgiu și tuturor conducătorilor pentru ofertă! Eu am acceptat după o discuție cu ei. Este o echipă bună, de tradiție, mă bucur că am revenit la Cluj.

Am urmărit totul în fotbalul românesc cât am stat acasă. U este o echipă bună, este un lot cu calitate. Ei trec printr-o perioadă slabă, altfel eu nu eram aici, dar se pot lega lucrurile. Sunt momente și momente. Am încredere în ceea ce fac și cred că este un lot bun”.

„Nu mi-e ușor să spun ceea ce s-a întâmplat în acest start de sezon. Așa este momentul, am nevoie de timp să pregătesc. Nu cunosc așa bine echipa, dar n-am niciun fel de problemă.

Trebuie puțină răbdare, dar zic că vom face treabă bună. Nu pot să zic acum sincer care sunt problemele, nu sunt magician. La antrenament capul jos, muncă și încercăm să facem treaba bună pentru U Cluj.

Am folosit și 4-3-3 și 4-2-3-1, dar mă adaptez la lotul de jucători. Când ai un lot bun, vrei să găsești cea mai bună formație. Vreau să îmi fac meseria bine. Eu am încredere și sunt bucuros că am revenit.

Am entuziasm și motivație pentru a redresa echipa cu ajutorul jucătorilor. Ei sunt principalii actori. Nu mai joc eu. Nu îi învăț eu fotbal, eu am venit pentru a ajuta cu experiența din fotbalul românesc”, a transmis Cristiano Bergodi.