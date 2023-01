Cristiano Bergodi pune punct! Tehnicianul italian al celor de la Sepsi a decis: „Sunt mulțumit! Nu mai transferăm nimic!”

Cristiano Bergodi, tehnicianul celor de la Sepsi, a vorbit despre echipa sa după primul amical al iernii (2-1 contra polonezilor de la Radomiak).

Se pare că italianul este mulțumit cu lotul pe care îl are și nu mai dorește să efectueze niciun transfer.

„Sunt mulțumit! Nu mai transferăm nimic!”

„E doar un prim meci, am câștigat, ceea ce e important. Am avut două antrenamente grele, jucătorii erau obosiți. Sunt însă mulțumit de ce am văzut.

De lot sunt mulțumit. Lotul rămâne așa, nu mai transferăm nimic. Poate un atacant, pentru că s-a accidentat Varga cu Voluntari. Vom vedea! În general sunt mulțumit.

Am văzut că a fost lovit Safranko, mereu așa e cu polonezii. Noi suntem mai mingicari, ei sunt mai pe forță. Dar cumva e bine să fie astfel de adversari. Mai ales că începem cu Rapid, o echipă tot așa de arțăgoasă.

Știam că cei de la Rapid vin să ne vadă, m-am întâlnit cu Daniel Niculae în aeroport. Și noi vom merge să-i vedem. Nu să-i spionăm, ăsta e un cuvânt urât. Mergem doar să-i vedem”, a spus Cristiano Bergodi, pentru GSP.