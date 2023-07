Cristiano Bergodi, reacție după meciul nebun din Giulești cu FC Botoșani: „Bine că nu am pierdut! Trebuie să avem o mentalitate de învingători!”

Rapid a scos un punct din duelul de acasă cu FC Botoșani (2-2). Cristiano Bergodi, tehnicianul giuleștenilor, a oferit o primă reacție după meci.

Mai exact, italianul a fost mulțumit că echipa sa nu a pierdut în cele din urmă, însă supărat din cauza golurilor primite destul de ușor. Iată cum a comentat remiza cu echipa moldavă.

„Bine că nu am pierdut! Trebuie să avem o mentalitate de învingători!”

„Am pierdut două puncte. Îmi era teamă pentru că noi am dat gol şi ne-am creat ocazii. În a doua repriză trebuia să fim mai agresivi, parcă eram mulţumiţi. Se pot întâmpla greşeli şi am primit două goluri. Bine că nu am pierdut.

Din păcate, aşa este. Sunt un pic trist, trebuie să lucrăm la aspectul mental. Avem jucători buni, cu calitate. Când dai un gol, trebuie să îl dai şi pe al doilea sau al treilea. Ne-au dat goluri. Trebuie lucrat mult la aspectul mental.Trebuie să avem o mentalitate de învingători, să nu ne mulţumim cu puţin. Să încerci să dai şi al doilea gol. Ne-au prins pe două contraatacuri, cu două mingi pierdute.

Dacă nu eşti conectat, fotbalul te pedepseşte. La final am încercat să îi motivez pe băieţi. Am o stare de frustrare pentru că trebuia să câştigăm acest meci. E normal că am nevoie de timp, sunt de 15 zile de când sunt aici. Cu calm şi linişte vom câştiga şi acasă. Am un grup de calitate şi vom vedea ce transferuri vom face. Trebuie să muncim. Nu mi-au zis nimic de Petrila. Vedem dacă vine. Nu spun dacă l-aş dpri sau nu, pentru că nu mi se pare să vorbesc despre o Andone sau Petrila.”, a spus Cristiano Bergodi, pentru digisport.ro.