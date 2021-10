Cristiano Bergodi şi-a stabilit obiectivul la Sepsi: ,,Dacă nu intrăm acolo nu ar fi un lucru bun”

Cristiano Bergodi a revenit în fotbalul românesc, după ce ultima oară a pregătit-o pe CS U Craiova, cu care a fost aproape să căştige titlul în sezonul 2019/2020.

Acum, italianul o va antrena pe Sepsi Sfântu Gheorghe, formaţie care a fost pregătită până în etapa a 10-a a Ligii 1 de către Leo Grozavu. Bergodi a semnat cu covăsnenii până la finalul sezonului.

După ce a fost anunţat oficial la echipă, Cristiano Bergodi a vorbit şi despre obiectivul pe care îl are la echipa patronată de Laszlo Dioszegi. Acesta spune că are ca obiectiv calificarea în play – off, iar dacă acest lucru nu se va realiza, italianul anunţă că nu va fi foarte bine.

,,Nu a fost greu, ne-am înțeles în două zile. Nu a fost nicio problemă cu contractul, mă bucur că am revenit după un an de zile în România. Eu sunt recunoscător fotbalului românesc pentru că am venit aici prima oară în 2005. Se discută despre staff acum, eu mereu am adus două-trei persoane peste tot.

Vor rămâne în staff Robert Ilyeș și Cornel Cernea, care cunosc foarte bine echipa. Așteptările sunt mari la Sepsi, eu zic că trebuie să jucăm bine și să facem puncte. Obiectivul poate să fie intrarea în playoff, dacă nu intrăm acolo nu ar fi un lucru bun. Sepsi are un grup bun, echipa are potențial, nu știu ce s-a întâmplat în acest an.

Eu cred că echipa are potențial, acum nu vreau niciun jucător. Până în iarnă avem acest lot și eu mă declar mulțumit de el, cunosc majoritatea jucătorilor. Mi-am făcut un contract foarte bun, nu am obiectiv intermediar, asta mi se pare o prostie. Un antrenor trebuie evaluat la finalul campionatului, nu după trei luni, asta mi se pare o prostie.”, a declarat Cristiano Bergodi, pentru Digisport.

Primul meci al lui Bergodi la Sepsi este chiar împotriva unei foste echipe, FC Voluntari.