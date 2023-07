Cristiano Bergodi, sincer după ce a semnat cu Rapid: ”Nu am bagheta magică!”

Rapid are începând de luni un nou antrenor principal, pe Cristiano Bergodi, cel care a condus Sepsi OSK în ultimele două sezoane.Italianul de 58 de ani a semnat un contract valabil pentru următoarele două stagiuni.

După ce a semnat, Bergodi a oferit mai multe declarații.

”Mă simt bine, sunt bucuros pentru că am revenit în Giulești. Mă bucur că m-a luat în considerare clubul și sper să fac lucruri bune.

Sper că va fi un mandat bun, începem un campionat important. Am venit după un cantonament pe care l-au făcut cu un alt antrenor, dar campionatul abia începe. Sper că va fi bine, am venit cu entuziasm, dorință și motivație pentru a face un lucru bun în acest an.

Vom vedea, acum sunt puține zile până începe campionatul și nu e ușor. Sunt motivat și am dorința de a face lucruri bune. Lotul mi se pare unul bun, echipa crește din an în an și e un club glorios care poate face o performanță bună. Este normal să mă uit la ei în următoarele zile.

Nu mă sperie nimic și atunci sunt sigur că vom face lucruri bune. Nu am bagheta magică, dar întotdeauna unde am mers nu m-am speriat de nimic în situații grele. Sunt sigur că voi face o treabă bună”, a spus Cristiano Bergodi, potrivit Rapid TV.