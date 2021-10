Cristiano Bergodi surprinde după victoria cu Dinamo: ,,Eu nu mă uit la adversari, nu studiez jocul”

Cristiano Bergodi, antrenorul celor de la Sepsi Sfântu Gheorghe, a reacţionat la finalul meciului cu Dinamo, încheiat cu o victorie la scor, 4-1.

După acest meci, antrenorul italian a spus că nu a studiat adversarul, pentru că ştie de multă vreme cam cum se joacă în Liga 1.

,,S-a jucat un meci foarte bun din toate punctele de vedere. Eu sunt liniştit, dar pentru jucători era foarte important să câştige. Le-a ridicat moralul.

Am arătat calitate în joc, am plimbat mingea bine, am reacţionat perfect şi după golul lui Dinamo.

Eu nu mă uit mult la adversari, nu studiez jocul lor aşa mult, eu vreau ca echipa mea să aibă identitatea ei. Oricum sunt de mult timp în România, ştiu ce se joacă.

Sepsi a avut un antrenor foarte bun, are tot respectul meu, a făcut un playoff extraordinar. Dar dacă toti am juca acelaşi stil, ar câştiga poate doar echipa mai bătăioasă. Eu încerc un sistem adaptat la ce jucători am, aşa a făcut şi Leo în ultimii doi ani. Mă bucur că jucătorii mei s-au dăruit, mă gândesc acum la meciul de la Craiova.”, a declarat Cristiano Bergodi, la finalul jocului cu Dinamo.