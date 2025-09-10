Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a egalat recordul de goluri marcate în preliminariile Cupei Mondiale de fotbal, prin reușita sa din meciul cu Ungaria, câștigat de lusitani cu 3-2, marți seara, în deplasare, în preliminariile ediției de anul viitor, care va avea loc în SUA, Canada și Mexic.

Ronaldo (40 ani) a înscris din penalty (58) și a ajuns la 39 de goluri în preliminariile CM, câte are și guatemalezul Carlos Ruiz, scrie Reuters.

Atacantul echipei Al-Nassr a ajuns la 141 de goluri marcate la națională în 223 de selecții.

Pentru portughezi la Budapesta au mai înscris Bernardo Silva (36) și Joao Cancelo (86), golurile gazdelor fiind semnate de Barnabas Varga (21, 84).

Eroul serii de marți a fost însă norvegianul Erling Haaland, atacantul lui Manchester City marcând nu mai puțin de cinci goluri pentru echipa națională, în meciul câștigat cu 11-1 în fața selecționatei Republicii Moldova.

Haaland are acum un bilanț remarcabil la națională, cu 48 de goluri în 45 de selecții.