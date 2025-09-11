Cristiano Ronaldo a fost ales „Cel mai bun din toate timpurile”

Jucătorul Cristiano Ronaldo a fost votat de către Federația Portugheză de Fotbal „Cel mai bun din toate timpurile”.

Atacantul a câștigat de 5 ori Balonul de Aur

Căpitanul portughez, care este golgheterul din toate timpurile al echipei naționale, cu 141 de goluri în 223 de meciuri, a adăugat încă un premiu individual carierei sale bogate și impresionante.

„Un idol pentru milioane de oameni, el a definit o eră și va lăsa o amprentă de neșters asupra lumii fotbalului”, a scris Liga Portugheză, potrivit „Gazeta Express”.

„CR7 a fost onorat cu premiul «Cel mai bun din toate timpurile», o recunoaștere pentru paginile de aur pe care continuă să le scrie în cariera sa.”

„Cunoscut pentru munca sa epică, competitivă și decisivă în momente cheie, impactul lui Cristiano Ronaldo depășește statisticile.”

„Printre recorduri individuale, titluri colective și impact mediatic, și-a construit o moștenire care îl clasează drept… Cel mai bun din toate timpurile.”

De cinci ori câștigător al Balonului de Aur nu a putut participa la ceremonia de la Porto, dar a trimis un mesaj video în care își exprima recunoștința.

„Vreau să mulțumesc Ligii pentru acest premiu acordat celui mai bun jucător din toate timpurile”, a spus inițial fotbalistul de la Al Nassr.

„După cum vă puteți imagina, este o mare onoare pentru mine să câștig ceva pentru țara mea. Trebuie să le mulțumesc tuturor coechipierilor mei care m-au ajutat de-a lungul carierei mele să câștig trofee minunate. De asemenea, le mulțumesc antrenorilor și tuturor celor care m-au ajutat să devin mai bun”, a adăugat jucătorul în vârstă de 40 de ani.

Săptămâna aceasta, Ronaldo a devenit cel mai bun marcator din istoria preliminariilor Cupei Mondiale din 2026, într-o victorie cu 3-2 împotriva Ungariei.