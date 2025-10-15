Cristiano Ronaldo a reacționat după ce a doborât un nou record

Cristiano Ronaldo. Foto: Profimedia
În cadrul meciului tensionat dintre Portugalia și Ungaria, încheiat cu scorul de 2-2 pe stadionul Jose Alvalade, Cristiano Ronaldo a reușit o performanță de senzație, marcând două goluri și devenind astfel golgheterul all-time al preliminariilor pentru Cupa Mondială. Atacantul de 40 de ani a atins borna impresionantă de 41 de goluri, depășind fostul lider, guatemalezul Carlos Ruiz, care avea 39.

La mai bine de 12 ore după fluierul final, CR7 a transmis un mesaj emoționant pe rețelele sociale, exprimându-și mândria de a reprezenta echipa națională și recunoștința față de cei care l-au sprijinit de-a lungul carierei sale.

„Nu e un secret că pentru mine înseamnă mult să reprezint echipa națională, de aceea sunt atât de mândru să ating această bornă unică pentru Portugalia. Mulțumesc tuturor care m-au ajutat să ajung aici. Ne vedem în noiembrie să încheiem preliminariile pentru Cupa Mondială”, a transmis atacantul de la Al-Nassr.

În clasamentul golgheterilor preliminariilor, Messi ocupă locul trei cu 36 de goluri, în contextul unei rivalități sportive cunoscute la nivel mondial.

