Partida dintre Portugalia și Germania, din al doilea meci al Grupei F de la EURO 2020, s-a terminat cu victoria nemților, scor 4-2.

Unul dintre oamenii decisivi ai lui Joachim Low a fost Robin Gosens, care a contribuit decisiv la trei dintre cele patru goluri date de echipa sa. Însă victoria în afața campioanei europene nu a fost singura care l-a făcut fericit pe jucătorul de 26 de ani. Acesta a mărturisit înainte de startul EURO 2020 prin ce a fost nevoit să treacă atunci când a vrut să-i solicite tricoul lui Cristiano Ronaldo, iar prestația și rezultatul din meciul de azi au fost ca o revanșă față de superstarul portughez.

La un meci din Cupa Italiei, între Atalanta și Juventus, încheiat cu victoria elevilor lui Giampaolo Gasperini, scor 3-0, Gosens dorea să facă schimb de tricouri cu Cristiano Ronaldo, dar portughezul, probabil dezamăgit de înfrângerea înregistrată, l-a refuzat pe fundașul german. Acesta s-a arătat deranjat de atitudinea fotbalistului de la Juvestus și a povestit episodul respectiv în autobiografia sa.

„După fluierul final, am mers la el și nici măcar nu m-am bucurat de victorie, dar Ronaldo nu a acceptat. L-am întrebat: ‘Cristiano, pot să primesc tricoul tău?’. Nici măcar nu m-a privit, a zis doar: „Nu!”. Mă înroșisem, eram complet rușinat. Am plecat, mă simțeam mic. Cunoașteți acel sentiment când faci ceva rușinos și te uiți în jurul tău să vezi dacă a mai observat cineva? Așa m-am simțit eu atunci și am încercat să ascund”, a explicat Gosens în autobiografia sa, intitulată „Dreams are Worthwile”.

Cu un gol și două assist-uri, Robin Gosens a fost desemnat omul meciului și așteaptă confruntarea cu Ungaria, de pe ”Allianz Arena”, din Munchen, de pe 23 iunie, ora 22:00.