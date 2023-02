Cristiano Ronaldo, hattrick pentru AL Nassr în campionatul saudit – VIDEO

Starul portughez Cristiano Ronaldo a adus victoria echipei sale, Al Nassr, sâmbătă, în meciul din deplasare cu Damac, scor 3-0, din etapa a 18-a a campionatului Arabiei Saudite.

Ronaldo a marcat toate cele trei goluri, în minutele 18 (penalti), 23 şi 44.

„Seară specială. Bravo, băieţi!”, a notat Cristiano Ronaldo pe Twitter, după meci.

Echipa portughezului este lider în clasament, cu 43 de puncte, în timp ce Damac este pe 7, cu 22 de puncte.

