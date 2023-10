Cristiano Ronaldo: „Să marchez 1000 de goluri? Totul este posibil, dar mai e un drum lung de parcurs!”

Atacantul portughez Cristiano Ronaldo a anunţat sâmbătă că este pregătit să accepte provocarea de a ajunge la 1.000 de goluri marcate până la sfârşitul carierei.

Cristiano Ronaldo, care a marcat în cariera sa 851 de goluri la naţională şi echipele de club, a răspuns provocării lansate de preşedintele clubului FC Porto, Pinto da Costa: „Preşedintele lui Porto m-a provocat să ajung la 1.000 de goluri. Cred că va fi foarte greu, dar, aşa cum am spus, vom vedea cum sunt psihic, ce motivaţie am şi, evident, cum voi fi din punct de vedere fizic. Dacă picioarele şi fizicul mă vor trata la fel de bine cum le tratez, vom vedea. Sunt paşi mici care mă motivează, dar să ajung la 1.000, trebuie mai întâi să ajung la 900 de goluri. Mai este un drum lung de parcurs. Cred că voi ajunge acolo. Acum trebuie să o iau pas cu pas. Obiectivele ar trebui stabilite pe termen scurt, nu pe termen lung. Aştept cu încredere 900 de goluri, iar pentru a ajunge la 1.000, mai este un drum lung de parcurs. Dar totul este posibil.

După cum am spus, unele lucruri care s-au întâmplat în viaţa mea personală şi profesională îmi cer să mă gândesc pe termen scurt. Nu pot gândi altfel. Nu vreau să spun: „Oh, o să joc până la 41, 42…”. Nu am astfel de obiective. Este vorba despre a te bucura de momentul prezent. Mă simt bine, sunt fericit la clubul meu şi la naţională, lucrurile merg bine, am marcat multe goluri şi mă simt bine fizic. Evident, am vrut să bat acest record naţional, la numărul de goluri, care a fost deja doborât, dar şi la numărul de meciuri, care a fost şi el doborât. Şi aşa cum am spus, eu nu urmăresc recordurile, ci recordurile mă urmăresc pe mine. Aşa că voi continua să gândesc în acelaşi mod!, a declarat Cristiano Ronaldo.

Atacantul lui AL Nassr a marcat o dublă în meciul de vineri dintre Portugalia şi Slovacia, ajungând la 125 de goluri marcate pentru echipa naţională lusitană. De când evoluează în Arabia Saudită, Ronaldo a marcat 31 de goluri în 36 de meciuri pentru Al-Nassr.