Cristiano Ronaldo, tot mai aproape de recordul de 1000 de goluri. Portughezul a atins borna de 950 de reușite

Cristiano Ronaldo continuă să sfideze limitele fotbalului mondial și își adaugă încă o performanță remarcabilă în palmares. Legendarul portughez, ajuns la 40 de ani, a înscris golul cu numărul 950 din carieră, în victoria obținută de Al Nassr pe terenul lui Al Hazm, scor 2-0.

Reușita din minutul 88 l-a apropiat pe Ronaldo de obiectivul său fabulos: atingerea pragului de 1.000 de goluri marcate la nivel profesionist.​

Imediat după meci, Ronaldo a transmis un mesaj entuziast pe rețelele sociale:

„Fericit să îmi ajut echipa să câştige şi să ajung la 950 de goluri. Mereu însetat de mai mult”, a declarat superstarul lusitan, reconfirmând ambiția care l-a propulsat la nivelul de legendă.