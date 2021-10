Cristina Neagu anunţă o perioadă grea la CSM Bucureşti: ,,O să avem un program foarte încărcat”

Echipa de handbal feminin a celor de la CSM Bucureşti, în frunte cu Cristina Neagu, a mers în vizită la Salonul Auto Bucureşti.

Prezentă la eveniment, Cristina Neagu a vorbit despre programul celor de la CSM Bucureşti din perioada următoare. Aceasta anunţă că programul este unul foarte încărcat, dar speră ca ea şi colegele sale să obţină puncte în următoarele partide din Champions League.

,,Săptămâna viitoare mergem in Germania, avem meci, o să jucăm la trei zile. O să avem un program foarte incarcat. Sigur că aşa cum bănuiţi şi voi nu e este inceputul de sezon pe care ni-l doream, dar mai sunt multe meciuri de jucat, suntem abia la inceput de drum. Sunt multe puncte puse in joc şi sper ca de acum incolo să obţinem cât mai multe!

Mie îmi plac foarte mult maşinile. Nu ştiu cât de mult le plac fetelor, pentru că am terminat destul de repede acest tur. Mie îmi plac maşinile, din păcate la noi în ţară nu prea ai unde să mergi cu viteză şi oricum eu prefer să merg aşa mai ‘safe’ (n.r în siguranţă), să fie totul în regulă, să nu am parte de accidente. Asta e cel mai important.

Am un prieten care are un model Tesla, m-am urcat în ea, am văzut cum arată în interior şi e destul de ciudată. Nu-mi doresc neapărat să fac un test drive cu ea. Când aleg o maşină mă uit la culoare, la măsurile de siguranţă, la opţiuni, sunt mai multe lucruri pe care le iau în calcul. Sunt destul de pretenţioasă când îmi aleg o maşină, îmi doresc să-mi placă cu adevărat şi să mă simt bine când merg cu ea.”, a declarat Cristina Neagu, prezentă la Salonul Auto Bucureşti.