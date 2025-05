Cristina Neagu va avea o gală de retragere

Handbalista Cristina Neagu se retrage oficial la 8 iunie, când o gală dedicată ei va avea loc la Sala Polivalentă. Sportiva spune că vrea să fie o sărbătoare, la care vor fi prezente mai multe handbaliste importante din România şi din lume, potrivit news.ro.

„Am crezut că nu o să am emoţii, dar uite că am. Spun că timpul a trecut cu folos pentru mine, am ajuns în faţa încheierii celui mai important capitol din viaţa mea, handbalul, după 25 de ani. A venit timpul să spun stop. Pe 8 iunie nu vreau să fie o despărţire sau un adio, ci o sărbătoare, vreau să mă bucur, va fi o zi specială, care îmi va rămâne în suflet pentru totdeauna. Cred că în ziua respectivă voi fi copleşită de emoţii.

Mai am patru meciuri de jucat, vreau să mă concentrez pe ele, iar în 8 iunie să ne bucurăm cu fanii. Cu siguranţă din 9 iunie voi lua o pauză binemeritată, nu ştiu cât de lungă. Nu văd momentam o continuare a carierei în sport, dar poate după ce mă odihnesc puţin, mă voi răzgândi. Vreau să închid un ciclu al carierei cu foste colege legendare ale României şi din străinătate. Cred că va fi o mare bucurie pentru fani. Va fi o săbrătoare”, a declarat Neagu, într-o conferinţă de presă.

Cristina Neagu a vorbit şi despre cele mai frumoase momente ale carierei sale, dar şi despre cele mai grele. ”Cele mai frumoase au fost cele când am câştigat, cu naţionala, Liga Campionilor, dar au fost şi momente de la vestiar, lucruri care nu se văd. Au fost şi momente grele, cel mai recent când am pierdut calificarea în Final-Four-ul Ligii Campionilor, au fost şi la naţională, dar până la urmă aceste lucruri fac parte din sport şi viaţă.

Cariera mea a fost presărată cu multe accidentări, m-am chinuit de multe ori, m-am operat la umăr, am dureri în fiecare zi. M-am gândit la retragere de doi ani de zile, nu a fost o decizie luată la cald. Mi-am dorit să joc la cel mai înalt nivel până în ultimul moment. Viaţa de sportiv e scurtă, din păcate”.

Handbalista spune că nu a avut neapărat un idol, dar că i-a avut ca modele pe Nadia sau Gheorghe Hagi.

”Mi-ar plăcea să cred că am lăsat o moştenire valoroasă, că vor rămâne determinarea şi ambiţia din teren. Pot spune că handbalul a fost ca o şcoală a vieţii, tot ce sunt astăzi este datorită handbalului. M-am autoeducat cumva prin handbal, mi-aş dori să rămână şi faptul că am putut inspira şi alţi oameni, nu doar tineri. Au fost oameni care mi-au spus că i-am inspirat, chiar dacă nu făceau sport.. Cel mai bun sfat pe care l-am primit a fost: ai grijă de tine…şi nu l-am urmat, având în vedere câte accidentări am avut şi cum mi-am dus corpul la extrem. Aş da un sfat – să crezi în visul tău – atunci când îţi setezi ceva trebuie să fii conştient că vor fi mulţi care vor spune că nu se poate, dar trebuie să ai încredere în tine.

Aş schimba semifinala CM din 2015, pierdută în faţa Norvegiei în prelungiri, sunt convinsă că am fi fost campioane mondiale, eram cea mai bună echipa din lume atunci”.Ce îşi doreşte Cristina Neagu să facă după 9 iunie?: ”Nu îmi doresc nimic special, ci doar să fac lucrurile simplu. Pur şi simplu să stau liniştită. Poate o să mă plictisesc după un timp, dar voi vedea atunci”..

Virgil Stănescu – preşedinte Sports HUB, organizator al evenimentului, din 8 iunie, a declarat că biletele vor fi puse în vânzare la 8 mai. ”Va fi o sărbătoare şi va fi un fan zone în faţa Sălii Polivalente, pentru că din păcate în sală sunt doar 5.000 de locuri. Mai mult de jumătate din încasări vor merge către tineri. Am luat în considerare Arcul de Triumf, dar dacă dă o picătură de ploaie, s-a terminat evenimentul”.

Desemnată de patru ori de IHF cea mai bună jucătoare din lume, Neagu are 36 de ani, iar cariera sa a început la CSŞ 5 Bucureşti, pe când avea 11 ani. Cariera sa a însemnat contracte cu formaţiile Activ Ploieşti, Rulmentul Braşov, Oltchim Rm. Vâlcea şi ZRK Buducnost, iar din 2017 a jucat doar la CSM Bucureşti.