Cristina Vărzaru şi Sorin Dinu au ajuns în structurile forului european de handbal

Managerul campioanei CSM Bucureşti, fosta internaţională Cristina Vărzaru, a fost aleasă în structurile EHF, la Congresul Extraordinar al forului continental, de la Andau (Austria).

Alegerile vizează mandatul 2025-2029

România va mai fi reprezentată de fostul arbitru internaţional Sorin Dinu, în calitate de vicepreşedinte al EHF Court of Handball.

„ Începe o nouă provocare pentru Cristina Vărzaru, care a fost astăzi aleasă în Comisia Metodică a Federaţiei Europene de Handbal, pe poziţia de coaching şi statistică, pentru următorii 4 ani!

Acest lucru încoronează impactul şi importanţa Cristinei la nivel european în handbalul feminin. O felicităm şi suntem siguri că va continua să contribuie şi să dezvolte frumuseţea acestui sport prin prisma experienţei acumulate de-a lungul carierei!”, transmite CSM Bucureşti.

Cristina Vărzaru a făcut parte din National Committee Women în ultimii 4 ani, aflându-se în prezent şi în Comisia tehnică olimpică şi pentru sportul de performanţă a COSR, fiind şi la UNEFS, cu diplomă de Doctor în ştiinţele motricităţii umane.

Un alt reprezentat al României, Sorin Dinu, vicepreşedinte al FRH, a fost ales în structurile EHF în Court of Handball – Comisia juridică.

Alegerile de vineri din structurile EHF vizează mandatul 2025-2029. A fost reînnoit la conducerea forului europen şi preşedintele Michael Wiederer.