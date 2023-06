Critici dure ale lui Basarab Panduru la adresa lui Dan Șucu

Basarab Panduru l-a criticat dur pe Dan Șucu, principalul acționar al Rapidului, pentru că a fost reținut să îi dea o replică lui Gigi Becali, după ce finanțatorul lui FCSB l-a făcut „sclav”.

„Nu mi se pare normală reacția lui Șucu. Adică te face sclav întruna şi să nu zici absolut nimic. Trebuia să răspunzi. Eşti făcut în ultimul hal. De ce, ţi-e frică de Becali? Am văzut că altora le răspunzi. Dar aici gata. Sau aştepţi să faci un pomelnic, când îţi scrie altcineva, să ne spui atunci cum stau lucrurile.

Orice trebuia să spună Șucu, dar nu ce-a spus. Nu poate să te facă cineva sclav întruna şi tu să zici că nu comentezi. Te face cum vrea şi nu zici absolut nimic pentru că e Gigi Becali?”, a „tunat” Panduru în emisiunea „Sport Report” de la Orange Sport 1.

Șucu nu a dorit să-i dea o replică în nume propriu lui Becali, însă Rapid a emis totuși un comunicat de presă, ieri, la scurt timp după declarația lui Gigi Becali.

„Rapid are mare încredere în tinerii jucători, asumându-și investiții substanțiale pe termen lung. Iar așa-numita regulă U21 este, în principiu, în condordanță cu această dorință. Bineînțeles, asta nu înseamnă că este și perfectă.

Fotbalul profesionist trebuie să fie o afacere privată, iar investitorii să aibă posibilitatea de a identifica și, de ce nu, corecta anumite neajunsuri ale regulilor care îl guvernează.

De pildă, ne-am dori ca promovarea jucătorilor tineri să nu fie prevăzută în regulamente ca o constrângere, ci mai degrabă ca o facilitate. Per total, cluburile nu ar trebui să fie forțate să contribuie la viitorul echipei naționale, ci dimpotrivă, încurajate.

Astfel, așteptarea noastră este ca toți colegii din Liga 1 să fie deschiși în a promova cât mai mulți tineri talentați în rândurile echipei de seniori, iar aceste eforturi să fie susținute în egală măsură și de Federația Română de Fotbal, nu doar de investitorii privați. Spre exemplu, crearea unor sisteme de recompensare a celor care promovează constant jucători tineri în Liga 1 ar putea fi o soluție ceva mai bună decât instituirea unor constrângeri.

Însă astfel de schimbări vin în urma unor propuneri făcute din timp, în urma consultării specialiștilor și, nu în ultimul rând, colegilor din competiție. Nu putem fi de acord ca, în loc să schimbăm opinii și puncte de vedere, să ne rezumăm doar la a fi sau nu de acord cu propunerea unui cowboy singuratic. Care, de altfel, după ce nu a convins auditoriul, a plecat supărat și a început un monolog în fața presei, spunându-și oful cu privire la persoane care nici nu erau de față.

În final, arătăm că nu am fost surprinși nici de limbajul colorat al colegului de competiție, nici de dorința de a-și impune punctul de vedere cu orice preț. Din contră, surprinși am fi fost dacă am fi aflat de propunerile acestuia din timp, dacă am fi avut ocazia să dezbatem și să schimbăm idei. Pentru că, deși suntem în al treilea deceniu al secolului 21, încă suntem pregătiți să fim surprinși de normalitate.

Normalitate pe care, însă, am văzut-o din partea colegilor care ne-au felicitat cu ocazia aniversării centenarului, ocazie cu care le mulțumim încă o dată”, a transmis Rapid.