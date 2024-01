Critici dure în Turcia, la adresa lui Șumudică: „Complet caraghios!”

Gaziantep a fost învinsă de Galatasaray (1-2). A fost o partidă în care echipa lui Marius Șumudică a condus, dar rezultatul a fost întors pe final. După acest meci, analiștii turci l-au contestat pe antrenorul român.

„Șumudică este încet la minte și nu are caracter, complet caraghios! Ce a arătat astăzi întregii țări este o rușine. S-a apărat cu 10 oameni, a lăsat unul singur în față. Ce a vrut să facă?”, a declarat Batuhan Karadeniz, fost fotbalist la echipe precum Sivasspor, Besiktas și Trabzonspor, în prezent analist la publicația Sky Spor.

La conferința de presă, Marius Șumudică s-a arătat mulțumit de felul în care a jucat echipa lui.

„Sunt mândru de băieți, am luptat până în ultimul minut. Dacă vă uitați la ultimele 5 minute, unii jucători ai Galatei trăgeau de timp. Ca antrenor, este un aspect pozitiv pentru mine. Astăzi am arătat determinarea noastră întregii țări.

Am fost criticați, că am jucat bine doar cu Fenerbahce, dar astăzi am demonstrat că am jucat bine și cu Galatasaray. Nu-mi pasă cine câștigă campionatul, să o facă cine e mai bun.

Pentru mine, important este să-mi mențin echipa în prima ligă. Vreau să-mi felicit jucătorii pentru atitudinea de luptători. Sunt un antrenor român, nu e ușor să lucrez în Turcia, dar astăzi am dat dovadă de o mentalitate de luptători”, a comentat Șumudică.