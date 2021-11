Critici la adresa lui Răzvan Lucescu: ,,Responsabilitatea revine exclusiv antrenorului”

Echipa lui Răzvan Lucescu, PAOK Salonic, a pierdut în meciul din etapa a 10-a a campionatului Greciei, scor 0-2, cu Atromitos, ultima clasată.

După acest eşec, grecii l-au găsit ca principal vinivat e antrenorul român. Aceştia spun că echipa parcă a fost ,,adormită” în meciul cu Atromitos.

,,Când o echipă revine ca şi cum s-ar fi întors din vacanţa de vară, după a treia pauză consecutivă din cauza echipelor naţionale, atunci responsabilitatea revine exclusiv antrenorului.

Exemplele sunt meciurile cu Giannina, Volos şi, acum Atromitos. PAOK a plecat având rezultate grozave şi s-a întors adormită.”, a scris gazzetta.gr.

,,Este deja un fapt că după vacanţele pentru echipele naţionale facem jocuri proaste şi avem rezultate slabe. Abia apoi ne găsim ritmul, coerenţa.

Ei au câştigat prin intensitatea şi determinarea de care au dat dovadă. Am jucat într-un ritm lent, nu ne-am mişcat repede, iar ei s-au organizat bine în defensivă. Nu am avut mişcarea pe care o doream între linii. Am fi putut evita greşeala care a dus la 1-0 şi am fi putut egala la pauză, însă n-am reuşit şi trebuie să recunosc: am evoluat în general prost!”, a declarat Răzvan Lucescu, după meciul cu Atromitos, potrivit inpaok.com.